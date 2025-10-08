Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
17:14, 8 октября 2025Ценности

Назван указывающий на кризис личности 30-летних наряд

Скинни-джинсы и полосатая футболка указывают на кризис личности 30-летних
Мария Винар

Фото: ASphotofamily / Freepik

Пользовательница сети с никнеймом @mumlifeinfullbloom назвала наряд, который указывает на кризис личности 30-летних. Соответствующее видео появилось на ее странице в TikTok.

Женщина рассказала, что после рождения второго ребенка ее гардероб стал состоять из скинни-джинсов и полосатых футболок. Демонстрируя на камеру свой шкаф, она заявила, что вся ее одежда выглядит одинаково. Мать двоих детей назвала это явление кризисом миллениала.

«Честно, все мои футболки похожи друг на друга. Я пытаюсь убедить себя, что они разные, но на самом деле это не так. Я хочу изменить это, но не знаю с чего начать», — призналась она.

В апреле стала известна причина массового отказа 30-летних женщин от ухода за собой. Тогда выяснилось, что миллениалы стараются таким образом снизить свою тревожность относительно экономической ситуации в мире.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россию предупредили о скорой потере еще одного газового рынка

    МВФ раскрыл последствия роста глобального госдолга

    Сильно потолстевшая девушка приняла симптомы опухоли мозга за счастье в личной жизни

    Артемий Лебедев раскритиковал ставшего донором спермы Дурова

    Российская школьница пресекла попытки пожилого мужчины заманить ее домой

    В России разъяснили смысл расторжения соглашения с США об утилизации плутония

    Экс-маршал авиации не выжил на борту пассажирского самолета

    Кандидат в премьеры Чехии Бабиш отказал Украине в финансировании

    Российский фондовый рынок упал

    Суд обратил в доход России недвижимость бывшего депутата Госдумы Напсо

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости