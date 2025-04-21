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15:31, 21 апреля 2025Ценности

Раскрыта причина массового отказа 30-летних женщин от ухода за собой

NYP: Женщины стали отказываться от окрашивания волос и маникюра ради экономии
Екатерина Ештокина

Фото: Unsplash

Раскрыта причина массового отказа 30-летних женщин от ухода за собой. Соответствующий материал публикует New York Post (NYP).

По данным издания, миллениалы стараются снизить свою тревожность относительно экономической ситуации в мире. Так, они самостоятельно наращивают ногти, чтобы не тратиться на салонный маникюр. Помимо этого, женщины стремятся сэкономить, отказываясь для этого от окрашивания волос. При этом представительницы женского пола отращивают корни и больше не посещают дорогостоящие процедуры в салонах красоты.

«Когда мне говорят, что мой натуральный цвет волос им больше нравится, я соглашаюсь. На самом деле я больше не могу позволить себе поддерживать свой цвет блонд, и сейчас наступила эра рецессии, когда я снова стала брюнеткой», — признается блогерша с никнеймом talie028.

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Кроме того, женщины отдают предпочтение более дешевой одежде, а также ездят на общественном транспорте. Вместе с тем они прекращают думать о своем психическом здоровье и посещать психолога, чтобы сократить расходы. Вместо этого девушки обращаются за советом к чат-боту ChatGPT.

«Терапия стоит дорого. Ни у кого нет лишних 200 долларов, чтобы потратить их на разговор с кем-то», — поясняет собеседница издания Эйерн Бриско.

По словам женщин, такой образ жизни позволяет им не только сберечь бюджет, но и чувствовать себя увереннее во времена нестабильной экономики. «Я просто молюсь каждый день, чтобы все стало лучше. Мы все боремся, всем тяжело», — заключает миллениал Стефани Уме.

В марте сообщалось, что отросшие корни волос стали трендом в 2025 году.

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