12:35, 27 марта 2026

Впавшая в кому в Таиланде после удаления зуба российская туристка не выжила

Зарина Дзагоева
Фото: Bachkova Natalia / Shutterstock / Fotodom

Впавшая в кому в Паттайе, Таиланд, после удаления зуба мудрости российская туристка Екатерина Панова была транспортирована на родину и не выжила. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Уточняется, что родные и неравнодушные люди собрали средства, чтобы перевезти пациентку в Россию — ее доставили спецбортом в московскую больницу. В ночь на 27 марта 29-летней крымчанки не стало.

Панова родилась в Красноярске, но жила в Крыму. Она давно копила на свое первое путешествие и поехала в Таиланд с сестрой. Вскоре у туристки воспалился зуб мудрости, а после удаления в местной клинике по страховке у нее поднялась температура и начался бред. Ее положили в больницу, где девушка впала в кому. Известно, что действие медицинской страховки не покрыло лечение. Она открывала глаза, но почти не реагировала на происходящее.

