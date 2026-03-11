Россиянка всю жизнь копила на путешествие за границу и впала в кому в Таиланде

Молодая россиянка из Крыма всю жизнь копила на путешествие за границу и поехала в Таиланд, где впала в кому после удаления зуба мудрости. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Уточняется, что Екатерина является инвалидом-колясочником и работает швеей в городе Саки. В Паттайю девушка отправилась с сестрой, но отпуск омрачился воспаленным зубом мудрости. Его удалили в местной больнице по страховке, однако наутро у крымчанки поднялась температура до 40 градусов — туристка начала бредить и потеряла сознание.

Пациентку перевезли в больницу провинции Чонбури, где после начавшихся судорог она впала в кому. Действие медицинской страховки закончилось, но Екатерина уже два дня не приходит в себя. При этом каждые сутки ее нахождения в больнице обходятся в 15 тысяч бат (37,5 тысячи рублей).

Мать туристки работает охранником в крымской школе — средств на оплату лечения дочери у нее нет. Обе девушки должны были вылететь на родину 11 марта, однако это невозможно из-за состояния Екатерины и закрытия воздушного пространства Абу-Даби.

