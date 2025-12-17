Российская туристка стала заложницей больницы в Бразилии из-за страховщика

Российская туристка застряла в Бразилии из-за долга перед больницей

Российская туристка отправилась в Бразилию и застряла в местной больнице из-за долга. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным источника, Рената выехала в страну Южной Америки 17 ноября. Ночью 27 ноября девушку срочно доставили в клинику Рио-де-Жанейро с абсцессом яичника. Медики назначили россиянке операцию, которую необходимо оплатить.

Однако российский страховщик не предоставил деньги за лечение, тем самым сделав клиентку заложницей больницы. На данный момент долг гражданки России за медицинские услуги превысил миллион рублей. Страховая компания заверила, что урегулирует вопрос, однако операцию Ренате до сих пор не провели. Путешественница также не может покинуть страну и продолжить лечение на родине.

Ранее российская туристка попала в больницу Египта, лишилась паспорта и возможности вернуться домой. Врачи заверили россиянку, что страховая компания покроет расходы. Однако страховщик отказался оплачивать всю стоимость лечения.