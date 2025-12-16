Российская туристка попала в больницу Египта, лишилась паспорта и поездки домой

Туристка из Екатеринбурга застряла в Шарм-эш-Шейхе из-за долга перед больницей

Российская туристка прилетела на отдых в Египет и не смогла вернуться домой из-за долга перед больницей. Об этом сообщает туристический портал TourDom.

68-летняя жительница Екатеринбурга Любовь с мужем отдыхала в Шарм-эш-Шейхе. Во время отпуска она попала в больницу, ей потребовалась срочная операция из-за непроходимости кишечника, которую успешно провели 12 декабря. Врачи заверили россиянку, что страховая компания покроет расходы, и назначили дополнительные услуги.

Однако страховщик отказался оплачивать всю стоимость лечения, сославшись на хроническое заболевание, и выплатил лишь тысячу долларов (79 тысяч рублей). Остальную сумму — 7250 долларов (575 тысяч рублей) — гражданка РФ должна оплатить сама. Любовь не смогла предоставить оплату и застряла в госпитале. Ее выселили из палаты в коридор и попросили подписать документы. Паспорт женщины забрали.

В итоге родственники россиянки связались со страховщиком, который договорился с больницей вернуть пациентку в отель. Любовь должна была вылететь из Египта 16 декабря, но ее билет сгорел. «Сегодня в 12 часов дня свекровь должна освободить номер. Представитель страховщика сказал, что надо ожидать решения по ее вопросу», — рассказала невестка путешественницы Ольга, отметив, что хронических заболеваний у женщины нет.

Ранее отдыхавший на Кипре турист лишился сердца в местной больнице. По сообщению жены мужчины, врачи незаконно изъяли орган.