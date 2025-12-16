Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
13:13, 16 декабря 2025Путешествия

Российская туристка попала в больницу Египта, лишилась паспорта и поездки домой

Туристка из Екатеринбурга застряла в Шарм-эш-Шейхе из-за долга перед больницей
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Tamer A Soliman / Shutterstock / Fotodom

Российская туристка прилетела на отдых в Египет и не смогла вернуться домой из-за долга перед больницей. Об этом сообщает туристический портал TourDom.

68-летняя жительница Екатеринбурга Любовь с мужем отдыхала в Шарм-эш-Шейхе. Во время отпуска она попала в больницу, ей потребовалась срочная операция из-за непроходимости кишечника, которую успешно провели 12 декабря. Врачи заверили россиянку, что страховая компания покроет расходы, и назначили дополнительные услуги.

Материалы по теме:
Правила въезда в Египет для россиян в 2025 году: нужна ли виза, что можно и нельзя ввозить
Правила въезда в Египет для россиян в 2025 году:нужна ли виза, что можно и нельзя ввозить
13 октября 2025
Какие страны открыты для россиян в 2026 году? Список государств, куда можно улететь из России прямым рейсом
Какие страны открыты для россиян в 2026 году?Список государств, куда можно улететь из России прямым рейсом
2 декабря 2025

Однако страховщик отказался оплачивать всю стоимость лечения, сославшись на хроническое заболевание, и выплатил лишь тысячу долларов (79 тысяч рублей). Остальную сумму — 7250 долларов (575 тысяч рублей) — гражданка РФ должна оплатить сама. Любовь не смогла предоставить оплату и застряла в госпитале. Ее выселили из палаты в коридор и попросили подписать документы. Паспорт женщины забрали.

В итоге родственники россиянки связались со страховщиком, который договорился с больницей вернуть пациентку в отель. Любовь должна была вылететь из Египта 16 декабря, но ее билет сгорел. «Сегодня в 12 часов дня свекровь должна освободить номер. Представитель страховщика сказал, что надо ожидать решения по ее вопросу», — рассказала невестка путешественницы Ольга, отметив, что хронических заболеваний у женщины нет.

Ранее отдыхавший на Кипре турист лишился сердца в местной больнице. По сообщению жены мужчины, врачи незаконно изъяли орган.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Подмосковье подросток в балаклаве и с ножом напал на элитную школу. Он убил одного человека и ранил двоих. Что известно?

    В Россию пришел грипп, которым заболевают даже привитые. С кого началась вспышка и что помогает от нового вируса

    Раскрыты способы спасти деньги от ослабления рубля

    В Европе высказались о сложностях прекращения огня на Украине

    Названы худшие игры года

    Госдума ратифицировала торговое соглашение с Монголией

    ВС России начали расширять зону контроля в Константиновке

    Доктор Мясников раскрыл причину 90 процентов жалоб пациентов на врачей

    Оценены шансы Соболенко победить мужчину-теннисиста

    Врач поставила точку в споре о пользе кислородных коктейлей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok