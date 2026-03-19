11:03, 19 марта 2026

Раскрыто состояние впавшей в кому в Таиланде российской туристки

Зарина Дзагоева
Фото: Marcus Brandt / dpa / Globallookpress.com

Сестра впавшей в кому в Паттайе, Таиланд, российской туристки Екатерины Пановой раскрыла состояние девушки — она открыла глаза, но пока не пришла в сознание. Об этом Алена Давыдова рассказала в беседе с РИА Новости.

По словам собеседницы агентства, ее сестра провела в коме больше недели. «Сейчас она открыла глаза и демонстрирует большую силу воли и желание жить, но пока еще окончательно в сознание не пришла», — отметила родственница пациентки.

Давыдова поделилась, что организм Пановой понемногу восстанавливается, рефлексы возвращаются. Однако на данный момент туристка все еще подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, поскольку без него не может дышать.

Две сестры приехали в Паттайю из Крыма в отпуск. Вскоре у Пановой воспалился зуб мудрости, а после удаления в местной клинике по страховке у нее поднялась температура и начался бред. Туристку положили в больницу, где она впала в кому. Известно, что действие медицинской страховки не покрыло лечение.

    Последние новости

    Стало известно об утонувшем грузе НАТО после удара по барже под Одессой

    Постсоветская страна нарастила поставки вина в Россию

    Названы детали дела о покушении на жизнь губернатора российского региона

    Люди Трампа приехали во дворец к Лукашенко

    Иран раскритиковал Макрона за двойные стандарты

    В многоквартирном доме на российском курорте прогремел взрыв

    В России спрогнозировали рост числа обанкротившихся граждан

    Названы лучшие упражнения для быстрого возвращения в форму

    В ЕС участилась критика в адрес фон дер Ляйен

    Объяснены причины плохой памяти в возрасте 30 лет

    Все новости
