Из жизни
12:34, 7 февраля 2026Из жизни

Пицца с мясом ящериц появилась в меню американского ресторана

В США начали готовить пиццу с мясом игуан
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Кадр: @buckscoalfired

В штате Флорида, США, ресторан Bucks Coal Fired начал готовить пиццу с мясом игуан на фоне низких температур. Об этом пишет People.

Во Флориде обитают зеленые игуаны. Их завезли в штат из Центральной и Южной Америки, поэтому они не приспособлены к температурам ниже семи градусов по Цельсию. В холодные периоды рептилии погружаются в анабиоз, «застывают» и падают на землю, не в силах удержаться на деревьях.

Bucks Coal Fired решил воспользоваться регулярным «игуанопадом» в целях пиара и начал сотрудничать с ловцом рептилий Райаном Искьердо. Он и снабжает ресторан ящерицами. По словам Искьердо, в пиццу идут только лапы и хвост игуан. Среди других ингредиентов — пармезан, бекон и оленина.

Охотник на рептилий попробовал новое блюдо и назвал его невероятным. «Мясо игуаны действительно по вкусу напоминает лягушачью ножку. Оно немного сладковатое, я не могу это описать», — поделился впечатлениями он.

Ранее сообщалось, что в популярной сетевой пиццерии Pizza Hut в Китае посетителям стали предлагать пиццу с обжаренной лягушкой. Новое блюдо назвали «Гоблинской пиццей».

