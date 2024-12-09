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17:51, 9 декабря 2024Из жизни

В популярной сетевой пиццерии посетителям стали предлагать пиццу с обжаренной лягушкой

Пиццерия в Китае добавила в меню пиццу с целой лягушкой, обжаренной во фритюре
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Serjan Midili / Unsplash

В популярной сетевой пиццерии Pizza Hut в Китае посетителям стали предлагать необычное блюдо. Об этом пишет What's the Jam?

У блюда, которое назвали «Гоблинской пиццей», толстая корочка, на тесто намазан томатный соус, а сверху выложена целая лягушка-бык, обжаренная во фритюре. На пицце также лежат две половинки вареного куриного яйца с кусочками маслин, которые изображают выпученные лягушачьи глаза. Сверху блюдо украшают листиками кинзы.

Специальное блюдо стоит 170 юаней (2,3 тысячи рублей), и его добавили в меню временно — пиццу можно попробовать до 19 декабря. «Гоблинскую пиццу» придумали в рамках коллаборации с местным технологическим гигантом Tencent для продвижения мобильной игры Dungeon And Fighter: Origins.

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