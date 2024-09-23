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20:10, 23 сентября 2024Из жизни

Кулинарный критик съел крокодила и вскоре пожалел об этом

Нигерийский кулинарный критик Опейеми Фамакин съел крокодила

Фото: Vish K / Unsplash

Опейеми Фамакин, популярный кулинарный критик из Нигерии, неожиданно для себя обнаружил, что крокодилов есть нельзя. Об этом сообщает нигерийское издание The Guardian.

По словам Фамакина, однажды к нему обратился производитель алкогольных напитков и предложил поучаствовать в рекламной кампании. Критик договорился о гонораре, после чего направился в ресторан снимать видео. Ему приготовили «старого крокодила», он его съел и запил рекламируемым напитком.

Видео пользовалось большим успехом: не прошло и двух дней, как оно собрало миллион просмотров. Фамакин получил гонорар, но вскоре пожалел об этом: против него возбудили дело о нарушении природоохранного законодательства. Как оказалось, в Нигерии разрешено есть только тех животных, которых специально выращивали на убой, а его крокодил был диким.

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Критику пришлось заплатить штраф, однако в итоге он все равно остался в выигрыше. «После этого они меня засудили, я заплатил, и тогда власти заплатили уже мне, чтобы я снял видео и рассказал, что мясо африканских диких животных есть нельзя», — рассказал он.

Ранее сообщалось, что таиландец Никки Танскул, озабоченный ростом цен на свинину, решил перейти на мясо сиамских крокодилов. По его мнению, оно похоже на курятину, но обладает более мягким вкусом и суховатой текстурой.

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      Олег Парамонов
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