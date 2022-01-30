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Мужчина решил сэкономить на свинине и съел крокодила

Мужчина перешел на мясо сиамских крокодилов из-за роста цен на свинину

Фото: Sukree Sukplang / Reuters

Таиландец Никки Танскул, озабоченный ростом цен на свинину, решил перейти на мясо сиамских крокодилов. Результаты своего эксперимента он описал в издании Coconut.

Из-за вспышки африканской чумы свиней стоимость свинины в Таиланде подскочила на 50 процентов и достигла 200 бат (470 рублей) за килограмм. Эксперты не исключают, что к Китайскому Новому году, когда традиционно готовят блюда со свиным мясом, его цена может достигнуть 300 бат (700 рублей) за килограмм.

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Чтобы сэкономить, Никки Танскул направился в бангкокский ресторанчик, названный в честь персонажа популярной таиландской сказки — крокодильского лорда Чалавана, который похитил дочь богатого человека Пхичите. Мужчина съел несколько кушаний из мяса крокодила, которые там подавали, и пришел к выводу, что оно похоже на курятину, но обладает более мягким вкусом и суховатой текстурой.

«Свинина больше не приносит выгоды, — рассказала хозяйка ресторана Паттаначат Нгамсанга. — Я стала искать замену и попробовала крокодила». Мясо эти рептилий обходится ей всего в 80-100 бат (190-230 рублей) за килограмм, то есть вдвое дешевле свинины.

Танскул остался доволен блюдами из крокодилов. Его друг, также участвовавший в дегустации, счел, что крокодилятину трудно жевать. Он заявил, что предпочтет бы обходиться без нее, пока не окажется в по-настоящему апокалиптической ситуации.

Ранее сообщалось, что в американском штате Флорида открылся ресторан, где подают пиццу с мясом питона, лягушачьими лапками и сосисками из крокодилятины. Стоимость блюда составляла 45 долларов (3,5 тысячи рублей).

Олег Парамонов
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