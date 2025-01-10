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15:45, 10 января 2025Из жизни

Жителей США предупредили о «дожде» из игуан

Жителей Флориды предупредили об опасности падающих с деревьев замерзших игуан
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Reuters

Метеоролог Алекс Даффус заявил, что из-за понижения температур в американском штате Флорида скоро начнется «дождь» из игуан. Об этом сообщает американская компания AccuWeather, которая занимается прогнозированием погоды.

Ожидается, что температура в штате опустится ниже 10 градусов по Цельсию. Зеленые игуаны, завезенные во Флориду из Центральной и Южной Америки, не приспособлены к температурам ниже семи градусов по Цельсию. В холодные периоды, рептилии погружаются в анабиоз, «застывают» и падают на землю не в силах удержаться за ветки. В такие моменты игуаны кажутся неживыми, но на самом деле все важные функции их организма продолжают работать.

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Метеорологи призвали местных жителей аккуратнее ходить по улицам и следить за рептилиями на деревьях. Взрослые игуаны способны вырастать до 1,5 метра в длину и весить 11 килограммов. Падение такой особи на человека может нанести ему травмы. Кроме того, эксперты предупредили, что замерзших игуан не стоит трогать и перемещать. Когда температура в штате снова поднимется, они отогреются и начнут нормально передвигаться.

Ранее сообщалось, что в Индии огромные крокодилы захватили город Вадодара в штате Гуджарат из-за разлива реки Вишвамитри. Всего в реке обитает около 440 крокодилов. В жилые кварталы Вадодары попали не менее 24 из них.

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