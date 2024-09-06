Десятки огромных крокодилов захватили город после проливных дождей

В Индии 24 огромных крокодила попали в жилые кварталы города из-за наводнения

В Индии огромные крокодилы захватили город Вадодара в штате Гуджарат из-за разлива реки Вишвамитри. Об этом пишет The Hindu.

Проливные дожди в регионе в конце августа привели к сбросу воды на плотине Аджва и наводнению. Река затопила улицы города, а вместе с водой там оказались десятки рептилий. Всего в Вишвамитри обитает около 440 крокодилов. В жилые кварталы Вадодары попали не менее 24 из них.

«Самый маленький крокодил, которого мы спасли, был полметра длиной, а самый крупный — 4,2 метра. Его поймали около реки. Потом жители сообщили нам об еще одном огромном крокодиле. И еще двоих — длиной около трех метров — отловили в четверг», — рассказал инспектор департамента лесного хозяйства Карансин Раджпут.

Он отметил, что нападений крокодилов на людей в городе зафиксировано не было. Раджпут пояснил, что крокодилы обычно не охотятся на людей, так как предпочитают питаться рыбой и тушами животных, попавшими в воду. Тем не менее в сети распространился ролик, в котором крокодил съел на улицах затопленного города собаку.

Чиновник также сказал, что помимо огромных рептилий с улиц Вадодары вывезли 75 других животных, в том числе змей, двух крупных черепах весом около 40 килограммов и одного дикобраза. Так как в данный момент уровень воды в Вишвамитри спал, отловленных животных начали возвращать в естественную среду обитания.

Ранее сообщалось, что в Индонезии крокодил напал на 54-летнюю женщину, купавшуюся в реке. Ее останки нашли в брюхе рептилии.