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10:52, 22 августа 2024Из жизни

В брюхе крокодила нашли съеденную женщину

CBS News: в Индонезии в брюхе крокодила нашли останки съеденной женщины

Фото: Yuli Seperi / Sijori Images / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

В Индонезии крокодил напал на 54-летнюю женщину, купавшуюся в реке. Об этом сообщает CBS News.

Жительница Молуккских островов Халима Раакбау пришла к реке собирать моллюсков, а потом решила искупаться. Именно в этот момент на нее напал крокодил. Спустя несколько часов родственники заметили, что женщина так и не вернулась, и отправились ее искать.

Жители деревни, участвовавшие в поисках, нашли сначала потерянную сандалию, а затем фрагмент человеческого тела. После этого они обратились в полицию. Вскоре крокодила подстрелили и вспороли ему брюхо. Внутри оказались останки съеденной женщины.

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По утверждению одного из полицейских, длина крокодила составляла около четырех метров. Ни он, ни другие очевидцы не смогли определить его вид.

На Молуккских островах обитают гребнистые крокодилы, которые считаются одними из самых крупных хищников в мире. Самцы этого вида вырастают до семи метров в длину и могут весить до двух тонн.

Ранее сообщалось, что в Индии крупный крокодил растерзал мальчика. Ребенок играл у реки без присмотра.

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      Олег Парамонов
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