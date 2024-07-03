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11:17, 3 июля 2024Из жизни

Крокодил утащил игравшего у реки мальчика и растерзал его

В Индии крупный крокодил растерзал восьмилетнего мальчика в штате Одиша

Фото: Matthew Essman / Unsplash

В Индии крупный крокодил растерзал мальчика. Об этом сообщает Kalinga TV.

В субботу, 28 июня, восьмилетний Самир Наик из деревни Тикарпада, район Ангул, штат Одиша, играл один у реки. В какой-то момент из воды вылезла рептилия и утащила его на глубину. Односельчане сразу бросились на помощь, но отбить ребенка получилось не сразу. Когда мальчика все-таки вытащили на берег, выяснилось, что из-за полученных травм спасти его было уже невозможно.

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Главный министр региона выразил соболезнования родным Наика. В правительстве также заявили, что его семья получит 600 тысяч рупий (635 тысяч рублей) в качестве компенсации.

Ранее сообщалось, что в Австралии аборигены решили отомстить крокодилу, который терроризировал их соседей, и съели его. Ради этого устроили торжественный пир.

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      Никита Савин
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