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03:31, 17 июня 2024Из жизни

Аборигены съели терроризировавшего соседей крокодила

Австралийские аборигены съели на пиру терроризировавшего их соседей крокодила

Фото: Pxhere

В Австралии аборигены решили отомстить крокодилу, который терроризировал их соседей, и съели его на традиционном пиру. Об этом сообщает ABC News.

Гребнистого крокодила длиной 3,6 метра в поселение принесло наводнением. Он обосновался в реке, пристрастился есть собак и пытался охотиться на людей, приходивших к водоему.

В конце концов местные жители решили расправиться с хищником. Его тушу на полицейском фургоне перевезли в ближайшее поселение.

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В честь подаренного соседями лакомства аборигены устроили настоящий пир. Они сделали из хвоста рептилии суп, пожарили крокодила на барбекю, а также приготовили его мясо в завернутых банановых листьях.

Ранее сообщалось, что в Малайзии жители деревни поймали четырехметрового крокодила, который попытался напасть на младшеклассника. Мальчик не пострадал.

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      Юлия Юткина
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