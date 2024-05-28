Огромный крокодил попытался съесть мальчика и попался

В Малайзии рыбаки поймали четырехметрового крокодила

В Малайзии жители деревни поймали четырехметрового крокодила, который попытался напасть на младшеклассника. Об этом сообщает The Straits Times.

Инцидент произошел в рыбацкой деревне Гайя, штат Сабах, в среду, 22 мая. Днем житель деревни прибежал к соседям и рассказал, что его сына пытается съесть огромный крокодил. Мальчик купался в океане, когда заметил рядом рептилию. Он поплыл к отцу и рассказал об этом.

Местные рыбаки побежали на берег и сумели поймать и связать крокодила. «Крокодил вел себя агрессивно и пытался кусаться. Но в деревне живут в основном рыболовы. Они проявили отвагу и справились с ним, схватив его за рыло», — рассказал очевидец. Он также отметил, что появление крокодилов в этих местах — довольно редкое событие.

Вечером рептилию передали представителям властей. В ходе инцидента никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что в Великобритании женщина спасла сестру-близнеца от крокодила и была представлена к медали. Документ о ее награждении подписал король Карл III.