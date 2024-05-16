Спасшая сестру из пасти крокодила женщина получит медаль от Карла III

Карл III вручит медаль за храбрость спасшей сестру из пасти крокодила женщине

Спасшая от крокодила сестру-близнеца женщина из Беркшира, Великобритания, получит королевскую медаль за храбрость. Об этом сообщает Daily Mail.

Джорджия Лори станет одним из первых получателей этой награды за время правления Карла III. Ей вручат медаль за то, что в 2021 году она спасла свою сестру Мелиссу от нападения крокодила.

В конце мая того года девушки плавали в лагуне недалеко от Пуэрто-Эскондидо, Мексика, когда заметили в воде крокодила. Сестры практически добрались до берега, когда хищник настиг Мелиссу и она оказалась в его пасти. По ее словам, в тот момент она думала, что больше никогда не увидит семью, а сестре придется заниматься доставкой ее тела на родину. Крокодил долго пытался утопить Мелиссу, пока ее сестра избивала животное кулаками. Благодаря ей девушкам удалось спастись: встретив сопротивление, крокодил сдался и оставил добычу.

Джорджия назвала присуждение медали большой честью и была очень удивлена, что ее представили к награде. Тем не менее она считает, что сестра куда храбрее ее. «Что сделало эту историю такой невероятной, так это непоколебимая храбрость Мелиссы: она была такой сильной. Я не думаю, что оказалась бы здесь, если бы не она, это она придала мне сил продолжать бороться», — подчеркнула Джорджия.

Тогда Мелисса получила настолько серьезные раны, что врачи ввели ее в искусственную кому. К удивлению медиков, девушка быстро пошла на поправку, и ее выписали из больницы. У обеих сестер остались отметины от укусов. Девушки почти восстановились физически, но еще не отошли от психологической травмы.

В этом году британский король Карл III впервые утвердил список из девяти человек, которые получат медали за храбрость. Среди них — Зак Принтер, который остановил преступника, застрелившего пять человек, без какого-либо оружия в августе 2021 года. Медаль также вручат полицейскому Стивену Денниссу, который получил ножевое ранение в ногу при задержании подозреваемого в двойном убийстве в июне того же года.

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