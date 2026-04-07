10:18, 7 апреля 2026

Российские фермеры попросили избавить их от новых платежей

Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Ассоциация «Народный фермер» обратилась в Минтранс России с просьбой освободить малые компании агропромышленного комплекса от обязанности составлять электронные транспортные накладные (ЭТрН) при перевозках грузов в пределах одного хозяйства, так как цифровизация дополнительно увеличит их расходы. Об этом со ссылкой на письмо к главе ведомства Андрею Никитину сообщает «Коммерсантъ».

В соответствии с недавними поправками, с 1 сентября наличие ЭТрН станет обязательным для всех типов перевозок. Даже если груз везут с поля на склад, его владельцу нужно внести факт транспортировки в госинформсистему электронных перевозочных документов (ГИС ЭПД).

Зампред ассоциации Бабкен Испирян подчеркнул, что фермерам нужен переходный период хотя бы до 2028 года, чтобы в это время можно было составлять привычные бумажные накладные.

В противном случае им придется столкнуться с новыми рисками и платежами. Например, сотни населенных пунктов в России не охвачены интернетом, а значит, оформление и подписание ЭТрН в момент отгрузки невозможно даже технически. В результате техника простаивает, груз портится, а сроки поставки срываются.

Но даже если интернет в районе работает, его отключение делает оформление электронной накладной невозможным, а в «белых списках» ГИС ЭПД и операторы электронного документооборота (ЭДО) отсутствуют.

Кроме того, аграриям придется закупать смартфоны и программное обеспечение, обучать водителей и других специалистов работе с электронными подписями и мобильными приложениями, к чему в силу специфики отрасли они не всегда готовы. Если же хотя бы один участник цепочки поставок не подключен к ЭДО, то весь процесс погрузки встанет.

Неготовность отрасли увеличит риск ошибок в накладных, на их исправление придется потратить время, а задержки в ходе уборочной кампании приведут к убыткам.

В Минсельхозе инициативу «Народного фермера» поддержали, но в Минтрансе ограничились комментарием, что при перевозке грузов самоходными машинами, в том числе тракторами, оформлять документы на перевозку не требуется.

Председатель ассоциации «Народный фермер Кубани» Константин Юров подчеркнул, что закон игнорирует специфику полевых работ и внутрихозяйственных процессов. Кроме того, бизнесу непонятно, для чего Минтрансу, не являющемуся налоговым органом, нужна информация о перемещении всех грузов с указанием их наименования и веса.

Ранее сообщалось, что сельхозпроизводители в ряде регионов вынуждены были прекратить деятельность из-за роста расходов на обязательную маркировку в системе «Честный знак». В том числе из-за нерентабельности массово закрываются небольшие переработчики молока.

