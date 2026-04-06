Фермеры в России начали разоряться из-за маркировки

«Известия»: Производители молочной продукции в РФ попросили отменить маркировку

Сельхозпроизводители в ряде российских регионов столкнулись с проблемами и вынуждены были прекратить деятельность из-за роста расходов на обязательную маркировку в системе «Честный знак». Об этом со ссылкой на обращение ассоциации «Народный фермер» на имя главы Минпромторга Антона Алиханова пишут «Известия».

Авторы документа констатируют, что за полтора года действия правил реализовались все риски, о которых предупреждали представители отрасли. Трудности, так и не получившие системного решения, привели к массовому закрытию небольших переработчиков молока.

Особенно сильно требования ударили по приграничным и отдаленным территориям, где ситуация осложняется нестабильным интернетом. Из-за перебоев со связью часто возникают ситуации, когда ввод продукции в оборот невозможен, она портится, а убытки несут производители.

Помимо этого, маркировка требует введения в штат новых сотрудников, в том числе IT-специалистов, и покупки оборудования — это принтеры, сканеры, специализированное программное обеспечение. Производители вынуждены также платить за криптографическую защиту и вносить членские взносы в международные системы идентификации.

В совокупности удорожание производства составляет от 30 до 50 процентов, так что бизнес зачастую становится полностью нерентабельным. Как объяснили в ассоциации, в месяц на маркировку приходится тратить до миллиона рублей при выручке предприятия, равной 2,5-3 миллионам.

Закрываться или уйти в серую зону для продолжения работы выбирают до 70 процентов малых ферм. Это приводит к потере налоговых поступлений и сокращению рабочих мест в сельской местности. При этом проблему контрафакта маркировка не решает, потому что поддельная молочная продукция как поступала, так и поступает на полки магазинов. По итогам 2025 года Россельхознадзор оценил ее долю в 17,68 процента.

Опрошенные изданием фермеры подтвердили резкий рост расходов, отметив, что в процессе транспортировки коды нередко повреждаются, что приводит к дополнительным убыткам. По их мнению, в скором времени небольших производителей в сельской местности не останется вовсе, потому что работа становится тотально убыточной.

Научный руководитель Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович добавил, что проблема стала особенно актуальна в связи с массовым забоем скота во многих регионах России, из-за которого фермеры не смогут существовать далее без существенной господдержки.

Ранее сообщалось, что с 1 июня вступают в силу требования по обязательной цифровой маркировке кофе, из-за чего на рынке ожидают массового исхода продавцов в серый сегмент.