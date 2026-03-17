17:32, 17 марта 2026Россия

В Сибири объяснили изъятие животных у местных жителей. Тема убоя скота дошла до Кремля

Песков: Минсельхоз координирует меры по карантину скота в Новосибирской области
Маргарита Сурикова
Маргарита Сурикова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с убоем скота в Новосибирской области, сообщил, что действия властей региона координирует Минсельхоз. Он подчеркнул, что «есть определенные случаи, где нужна оперативная реакция».

«Регионы реагируют, они находятся на постоянной связи с федеральным центром. Минсельхоз полностью координирует эти действия. За более подробной информацией я рекомендую вам обращаться в Минсельхоз», — прокомментировал он ситуацию.

Об эпидемии пастереллеза у рогатого скота в Сибири стало известно в марте. По словам жителей нескольких районов Новосибирской области, с начала февраля у них массово и при участии полиции изымают коров и быков из частных хозяйств. 16 марта власти региона ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с распространением заболевания среди скота.

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Причиной эпидемии названы халатность и отсутствие вакцинации

Как сообщил начальник Новосибирского областного центра ветеринарно-санитарного обеспечения Юрий Шмидт, пастереллез скота приобрел неизлечимые формы из-за наложения ряда факторов и изменчивости возбудителя.

В частности, причиной эпидемии он назвал высокую скученность поголовья скота в личных подсобных хозяйствах, отказ от ветеринарного обслуживания животных, в том числе от вакцинации, а также отсутствие вменяемого регламента осмотра их ветеринарами.

Шмидт объяснил, что возбудитель пастереллеза вызывает у скота иммунологическую депрессию, при которой животные становятся стерильны к другим инфекциям. При этом выживаемость микроорганизма такова, что при выявлении зараженной особи требуются колоссальные усилия по обеззараживанию территории. «Вот почему сегодня изъятие животных — это единственный способ разрыва эпизоотической цепи», — сказал специалист.

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Шмидт обратил внимание на то, что причиной эпидемии также стала халатность при ведении личных хозяйств, «нарушение мыслимых и немыслимых ветеринарно-санитарных правил». Он признал, что на сегодняшний день модель ведения личного подсобного хозяйства нормативно и процессуально не определена.

«Будут проведены все необходимые мероприятия для понимания того, что называется личным подсобным хозяйством, какова мера ответственности. Алгоритмы взаимодействия государственной ветеринарной службы и органов власти будут пересмотрены для недопущения тех вещей, которые произошли», — сказал он, добавив, что необходимо пересмотреть нормативно-правовое сопровождение таких ситуаций.

Фермеры получат выплаты

Все жители Новосибирской области, лишившиеся скота в результате убоя, получат полные выплаты, рассказал Шмидт. При этом он подчеркнул, что люди, которые нарушают ветеринарно-санитарные нормы и правила, должны лишаться части выплат, но власти решили не идти на обострение.

«Исходя из той ситуации экстраординарной, правительство Новосибирской области приняло решение о выплате в максимальной степени всем, кто пострадал», — подчеркнул он, добавив, что разбираться с ситуацией будут позже.

