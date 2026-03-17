В Новосибирской области назвали причины приведшей к убою скота неизлечимой болезни

Пастереллез скота в Новосибирской области стал неизлечим из-за разных факторов

Пастереллез скота в Новосибирской области, приведший к изъятию и убою животных у их владельцев, приобрел неизлечимые формы из-за наложения ряда факторов и изменчивости возбудителя. Причины ситуации с инфекцией перечислил начальник Новосибирского областного центра ветеринарно-санитарного обеспечения Юрий Шмидт, пишет РИА Новости.

По его словам, заболевание приняло «злокачественно-агрессивные формы развития». Среди причин Шмидт назвал высокую скученность поголовья скота в личных подсобных хозяйствах, отказ в ветеринарном обслуживании животных, в том числе в вакцинации, а также отсутствие вменяемого регламента осмотра их ветеринарами. «Сегодня эта инфекция приобретает примерно уровни того, что называется формы, которые не могут быть подвергнуты лечению», — подчеркнул он.

Шмидт добавил, что возбудитель пастереллеза вызывает у скота иммунологическую депрессию, при которой животные становятся стерильны к другим инфекциям. При этом выживаемость микроорганизма такова, что при выявлении зараженной особи требуются колоссальные усилия по обеззараживанию территории. «Вот почему сегодня изъятие животных — это единственный способ разрыва эпизоотической цепи», — сказал специалист.

Ранее в Кремле впервые прокомментировали ситуацию с убоем скота в Новосибирской области. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, действия властей региона в связи с заболеваниями животных координирует Минсельхоз.

Об эпидемии пастереллеза у рогатого скота в Сибири стало известно в марте. По словам жителей нескольких районов Новосибирской области, с начала февраля у них массово и при участии полиции изымают коров и быков из частных хозяйств. 16 марта в регионе ввели режим чрезвычайной ситуации.