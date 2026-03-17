В Кремле впервые прокомментировали ситуацию с убоем скота в Новосибирской области

Песков: Действия по карантину в Новосибирской области координирует Минсельхоз

Действия властей Новосибирской области в связи с заболеваниями скота в регионе координирует Минсельхоз. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

Ранее в Новосибирской области ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС), который объяснили вспышками бешенства и пастереллеза среди скота. По словам министра сельского хозяйства региона Андрея Шинделова, эта мера позволит купировать перемещения животных и соответствующей продукции.

Отвечая на вопросы журналистов в связи с убоем скота, официальный представитель Кремля подчеркнул, что «есть определенные случаи, где нужна оперативная реакция». «Регионы реагируют, они находятся на постоянной связи с федеральным центром. Минсельхоз полностью координирует эти действия. За более подробной информацией я рекомендую вам обращаться в Минсельхоз», — прокомментировал он ситуацию.

Об эпидемии пастереллеза у рогатого скота в Сибири стало известно в марте. По словам жителей нескольких районов Новосибирской области, с начала февраля у них массово и при участии полиции изымают коров и быков из частных хозяйств.