Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:18, 17 марта 2026Россия

В Кремле впервые прокомментировали ситуацию с убоем скота в Новосибирской области

Песков: Действия по карантину в Новосибирской области координирует Минсельхоз
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Действия властей Новосибирской области в связи с заболеваниями скота в регионе координирует Минсельхоз. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

Ранее в Новосибирской области ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС), который объяснили вспышками бешенства и пастереллеза среди скота. По словам министра сельского хозяйства региона Андрея Шинделова, эта мера позволит купировать перемещения животных и соответствующей продукции.

Отвечая на вопросы журналистов в связи с убоем скота, официальный представитель Кремля подчеркнул, что «есть определенные случаи, где нужна оперативная реакция». «Регионы реагируют, они находятся на постоянной связи с федеральным центром. Минсельхоз полностью координирует эти действия. За более подробной информацией я рекомендую вам обращаться в Минсельхоз», — прокомментировал он ситуацию.

Об эпидемии пастереллеза у рогатого скота в Сибири стало известно в марте. По словам жителей нескольких районов Новосибирской области, с начала февраля у них массово и при участии полиции изымают коров и быков из частных хозяйств.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появились новые детали дела о расправе футболиста над москвичкой. Над дочерью убитой изощренно издевались целые сутки

    Налог на путешествия за границу для россиян раскритиковали

    В Москве пропали дешевые квартиры

    Россиянам назвали главные причины лишения премии на работе

    На теле 25-летней жительницы Петербурга насчитали 581 ножевое ранение

    28-летняя женщина раскрыла обнаруженный во время беременности симптом рака груди

    Мошенническую схему с наймом сотрудников раскрыли в России

    «Баба-яга» помогла российским военным поразить пункт управления дронами ВСУ

    В Кремле впервые прокомментировали ситуацию с убоем скота в Новосибирской области

    Собчак оценила внешность миллиардера Безоса на фото с афтепати «Оскара»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok