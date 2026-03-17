В российском регионе решили заплатить лишившимся скота фермерам

Власти Новосибирской области пообещали выплаты всем лишившимся скота фермерам

Все жители Новосибирской области, лишившиеся скота в результате убоя, получат полные выплаты. Об этом заявил начальник Новосибирского областного центра ветеринарно-санитарного обеспечения Юрий Шмидт, передает РИА Новости.

При этом он подчеркнул, что люди, которые нарушают ветеринарно-санитарные нормы и правила, должны лишаться части выплат, но власти решили не идти на обострение.

«Исходя из той ситуации экстраординарной, правительство Новосибирской области приняло решение о выплате в максимальной степени всем, кто пострадал», — подчеркнул он, добавив, что разбираться с ситуацией будут позже.

Убой скота чиновник объяснил вспышкой пастереллеза. Это острая зоонозная инфекционная болезнь, которая может передаваться человеку и приводить к лихорадке, интоксикации, воспалению кожи и подкожной клетчатки, артритам, остеомиелитам. Как правило, заражение происходит в результате укуса животного, однако у людей регистрируется редко.

Власти Новосибирской области ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с распространением заболевания среди скота. По словам министра сельского хозяйства региона Андрея Шинделова, эта мера позволит купировать перемещение животных и соответствующей продукции. Меры по убою скота принимают и в соседних регионах.