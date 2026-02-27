Трамп заявил о желании отменить санкции против России

Трамп заявил, что хотел бы отмены санкций против РФ в случае мира на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы отмены санкций против России в случае достижения мирного соглашения по конфликту на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

«Я бы очень хотел обеспечить смягчение санкций», — ответил глава Белого дома на соответствующий вопрос.

Кроме того, Трамп отметил, что хотел бы как можно скорее достичь договоренностей о мире на Украине.

4 февраля журнал Foreign Policy (FP) сообщил, что политика Трампа в отношении урегулирования конфликта на Украине строится на убеждении, что торговля с Россией станет гарантией мира. В статье подчеркивается, что Белый дом уже предвкушает прибыль, которую можно будет получить от сотрудничества с Москвой.

Также глава Американской торговой палаты Роберт Эйджи заявил, что американский лидер хочет улучшить отношения с российскими партнерами.