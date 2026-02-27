Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:44, 27 февраля 2026Мир

Трамп заявил о желании отменить санкции против России

Трамп заявил, что хотел бы отмены санкций против РФ в случае мира на Украине
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы отмены санкций против России в случае достижения мирного соглашения по конфликту на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

«Я бы очень хотел обеспечить смягчение санкций», — ответил глава Белого дома на соответствующий вопрос.

Кроме того, Трамп отметил, что хотел бы как можно скорее достичь договоренностей о мире на Украине.

4 февраля журнал Foreign Policy (FP) сообщил, что политика Трампа в отношении урегулирования конфликта на Украине строится на убеждении, что торговля с Россией станет гарантией мира. В статье подчеркивается, что Белый дом уже предвкушает прибыль, которую можно будет получить от сотрудничества с Москвой.

Также глава Американской торговой палаты Роберт Эйджи заявил, что американский лидер хочет улучшить отношения с российскими партнерами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Буданов хочет раздела России на «несколько региональных государств». Ему резко ответили в Москве

    Москва превратится в Венецию

    Названа новая проблема для продаж российской нефти

    Хирург высказался о пластике Вали Карнавал

    Афганистан начал новые атаки возмездия на границе с Пакистаном

    В российском городе в квартире пенсионерки рухнул потолок

    Телеведущая неделями игнорировала головную боль и оказалась на грани смерти

    Трамп заявил о желании отменить санкции против России

    Рублев проиграл в полуфинале турнира в Дубае

    Коммунальщики нанесли миллионный ущерб в российском городе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok