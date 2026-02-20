Умер солист группы Shortparis Николай Комягин

Мир
15:15, 20 февраля 2026Мир

Раскрыты планы Трампа на Россию

Американская торговая палата: Президент Трамп хочет улучшить отношения с Россией
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Дональд Трамп хочет улучшить отношения с российскими партнерами, заявил глава Американской торговой палаты Роберт Эйджи на полях Международного форума в рамках Недели российского бизнеса. Его цитирует РИА Новости.

«Я говорил с людьми, которые сидят и советуют в Белом доме, действительно, Трамп хочет хорошие отношения с Россией, он хочет мировое соглашение», — сказал он.

19 февраля Трамп на год продлил антироссийские санкции, введенные его предшественником на президентском посту Джо Байденом. Решение о продлении рестрикций было принято в связи с ситуацией на Украине.

