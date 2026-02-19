Реклама

20:57, 19 февраля 2026

Трамп продлил введенные Байденом санкции против России

Трамп на год продлил введенные Байденом антироссийские санкции из-за Украины
Вячеслав Агапов

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Дональд Трамп на год продлил введенные его предшественником Джо Байденом санкции против России. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.

Как отмечается в тексте, решение о продлении рестрикций принято в связи с ситуацией на Украине.

Трамп не впервые продлевает антироссийские санкции. Так, в начале своего президентского срока он продлил на один год запрет на прием в американских портах судов, ходящих под российским флагом или иным образом связанных с Россией.
Запрет на прием российских судов в портах Соединенных Штатов был введен 21 апреля 2022 года.

«Я продлеваю на один год действие чрезвычайного положения в отношении Российской Федерации (...) и полномочий, касающихся регулирования стоянки и движения связанных с Россией судов в портах США», — указано в тексте документа.

В конце 2025-го Совет Евросоюза (ЕС) сообщил о продлении до 31 июля 2026 года срока действия введенных за последние 11 лет антироссийских ограничений. Отмечается, что санкции против России ЕС начал вводить в 2014 году в связи с событиями на Украине, а с 2022 года они были значительно расширены. Продление на полгода в этот раз коснулось всех действующих 19 пакетов санкций.

