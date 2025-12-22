Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:38, 22 декабря 2025Экономика

Совет ЕС продлил все санкции против России

Совет ЕС продлил на полгода действие введенных за 11 лет антироссийских санкций
Дмитрий Воронин

Фото: Yves Herman / Reuters

Совет Евросоюза (ЕС) сообщил о продлении до 31 июля 2026 года срока действия введенных за последние 11 лет антироссийских ограничений. Об этом сообщает «Интерфакс».

В сообщении Брюсселя, в частности, отмечается, что санкции против России ЕС начал вводить в 2014 году в связи с событиями на Украине, а с 2022 года они были значительно расширены. Продление на полгода в этот раз коснулось всех действующих 19 пакетов санкций.

На прошлой неделе Совет ЕС объявил о санкциях в отношении 41 танкера, входящего в так называемый российский теневой флот, обеспечивающий транспортировку нефти, в результате чего под европейскими санкциями оказались уже почти 600 таких судов.

Впервые речь о санкциях в отношении танкеров с нефтью из РФ, считающихся на Западе теневым флотом, зашла в Европе в 2024 году.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России разгорелся скандал из-за «ряженых героев». За обладателя сразу трех ненастоящих наград вступился глава «Ахмата»

    Перечислены пять парадоксов экономики России

    В Россию пришел грипп, которым заболевают даже привитые. Как уберечься от нового вируса

    В России изменились цены на жилье

    Кабмин решил отменить мораторий на штрафы для застройщиков

    Рябков призвал США к новому шагу по Украине

    Россиянин готовил взрыв газа в многоквартирном доме

    Стало известно о создании армией России плацдарма в Гуляйполе

    В Роскомнадзоре высказались об ограничениях работы WhatsApp

    Экс-депутат Рады рассказал о судьбе Лещенко и Подоляка

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok