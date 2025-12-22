Совет ЕС продлил все санкции против России

Совет ЕС продлил на полгода действие введенных за 11 лет антироссийских санкций

Совет Евросоюза (ЕС) сообщил о продлении до 31 июля 2026 года срока действия введенных за последние 11 лет антироссийских ограничений. Об этом сообщает «Интерфакс».

В сообщении Брюсселя, в частности, отмечается, что санкции против России ЕС начал вводить в 2014 году в связи с событиями на Украине, а с 2022 года они были значительно расширены. Продление на полгода в этот раз коснулось всех действующих 19 пакетов санкций.

На прошлой неделе Совет ЕС объявил о санкциях в отношении 41 танкера, входящего в так называемый российский теневой флот, обеспечивающий транспортировку нефти, в результате чего под европейскими санкциями оказались уже почти 600 таких судов.

Впервые речь о санкциях в отношении танкеров с нефтью из РФ, считающихся на Западе теневым флотом, зашла в Европе в 2024 году.