07:47, 4 февраля 2026Мир

Раскрыт интерес Трампа в отношениях с Россией

FP: Трамп видит торговлю с Россией гарантией завершения украинского конфликта
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Francis Chung — Pool via CNP / Consolidated News Photos / Global Look Press

Политика президента США Дональда Трампа в отношении украинского урегулирования строится на убеждении, что торговля с Россией станет гарантией мира. Об этом пишет журнал Foreign Policy (FP).

По мнению автора материала, Трамп убежден, что возобновление торговых связей между Штатами и Россией предотвратит возобновление войны, а американские инвесторы при этом разбогатеют.

В статье подчеркивается, что Белый дом уже предвкушает прибыть, которую можно будет получить от сотрудничества с Россией — на это не повлияют даже долгосрочность инвестиций и сложные условия.

Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте заявил, что президент Украины Владимир Зеленский готов заключить сделку с Россией, но она должна быть приемлемой для всех.

