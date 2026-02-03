Рютте заявил о готовности Зеленского заключить сделку с Россией

Рютте: Зеленский готов на сделку с РФ, но она должна быть приемлемой для всех

Президент Украины Владимир Зеленский готов заключить сделку с Россией, но она должна быть приемлемой для всех. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте, сообщает The Guardian.

«Я думаю, что президент [Зеленский], Украина, абсолютно готов к сотрудничеству, к заключению сделки с русскими, которая, конечно, должна быть приемлемой для всех сторон, и в частности для Украины, без сомнения. Но это заставляет задуматься, серьезны ли намерения русских, и давайте надеяться, что так оно и есть», — сказал он.

По словам генсека, президент США Дональд Трамп вместе со своей командой тоже делает все возможное, чтобы принести мир.

Ранее Рютте призвал страны НАТО «покопаться в запасах», чтобы найти оружие для Киева. Он отметил, что альянс в срочном порядке работает над тем, чтобы обеспечить доставку вооружений Украине.