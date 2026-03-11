Транзит судов через Ормузский пролив схлопнулся

ООН: Транзит судов через Ормузский пролив сократился на 97 процентов в марте

С начала совместной военной операции США и Израиля против Ирана транзит судов через Ормузский пролив сократился на 97 процентов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отчет Конференции ООН по торговле и развитию.

Если с 1 по 27 февраля среднесуточный транзит через ключевую морскую транспортную артерию Ближнего Востока оценивался примерно в 129 судов, то к 3 марта этот показатель просел до однозначных чисел. В настоящее время он колеблется между тремя и шестью судами, констатировали эксперты.

В ответ на массированные воздушные налеты американских и израильских истребителей власти Ирана перекрыли Ормузский пролив. Следствием этого стали масштабные перебои с поставками ближневосточной нефти, что в итоге привело к стремительному росту мировых цен на сырье.

Генерал Али Мохаммад Наини, представляющий Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранской армии), пригрозил США продолжать блокировку Ормузского пролива до тех пор, пока не прекратится военная операция. До этого времени, пообещал он, ни один баррель ближневосточной нефти не поступит в Соединенные Штаты и другие страны, поддерживающие Вашингтон в его действиях в регионе.