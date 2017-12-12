В Петербурге экзорцист повредил Исакиевский собор и принял полицейских за бесов

Полиция Санкт-Петербурга задержала неадекватного мужчину, разбившего палкой стекла Исаакиевского собора. Об этом во вторник, 12 декабря, сообщает «Фонтанка».

По данным издания, инцидент произошел накануне вечером. Во время обхода территории собора сотрудники безопасности натолкнулись на странного посетителя. Перебравшись через ограду с восточной стороны, он бил палкой витражи собора и пытался вскрыть дверь. При виде охранников мужчина стал кричать, что за дверью находится «очаг зла» и бесы.

Мужчину доставили в дежурную часть полиции по Адмиралтейскому району, однако он продолжил вести себя агрессивно. Свое поведение он объяснил тем, что полицейские являются прислужниками бесов. Из отделения он был доставлен в психиатрическую больницу.

Отмечается, что задержанному 32 года, ранее он работал врачом-неврологом и получал много положительных отзывов в интернете.

В июне стало известно, что в 2017 году на реставрацию музея-памятника «Исаакиевский собор» в Санкт-Петербурге потратят 100 миллионов рублей из средств учреждения. В музее проводится реставрация монументальной живописи, интерьерного мрамора и позолоты, ведутся работы по утеплению купола Исаакия, элементы теплоизоляции которого не менялись с момента постройки собора.