На реставрацию Исаакия потратят более 100 миллионов музейных денег

На реставрацию государственного музея-памятника «Исаакиевский собор» в 2017 году потратят 100 миллионов рублей из средств учреждения. Об этом заместитель директора по эксплуатации храма Борис Подольский сообщил «Интерфаксу» в среду, 28 июня.

Как отметил Подольский, в музее продолжается реставрация монументальной живописи, интерьерного мрамора и позолоты. Замглавы учреждения подчеркнул, что в этом году начнутся работы по утеплению купола Исаакия, элементы теплоизоляции которого не менялись с момента постройки собора.

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Накануне руководитель «Исаакиевского собора» Юрий Мудров заявил, что распоряжения по передаче храма Русской православной церкви он не получал. «Насколько я знаю, они или отозваны, если были, в настоящий момент, или не были подготовлены до конца», — объяснил он. Директор подчеркнул, что перед ним не ставились «никакие подпольные и скрытые задачи», связанные с этим процессом.

В январе власти Санкт-Петербурга договорились о передаче Исаакиевского собора в безвозмездное пользование церкви на 49 лет с условием сохранения музейных функций здания.