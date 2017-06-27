Директор Исаакия заявил об отсутствии распоряжений по передаче собора церкви

Руководитель государственного музея-памятника «Исаакиевский собор» Юрий Мудров заявил, что ему не давались распоряжения по передаче храма Русской православной церкви. Его слова передает «Интерфакс» во вторник, 27 июня.

«Насколько мне известно, на сегодняшний день ни документов нет, по которым можно было бы начать передачу, ни распоряжений. Насколько я знаю, они или отозваны (если были) в настоящий момент, или не были подготовлены до конца», — подчеркнул Мудров.

По словам директора музея, РПЦ не готовится подавать заявку на передачу Исаакия. Он отметил, что перед ним не ставились «никакие подпольные и скрытые задачи», связанные с этим процессом.

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«Директор музея не должен быть политиком и заниматься политиканством. Это не моя задача. От директора музея многое зависит в музее, а в политике — нет», — объяснил Мудров, добавив, что в общественной дискуссии по поводу передачи храма занимает нейтральную позицию.

64-летний искусствовед был назначен главой учреждения 15 июня. До него исполняющей обязанности директора Исаакия на протяжении 15 дней являлась писательница Ирада Вовненко, которая после ухода назвала эту работу замшелой.

В январе власти Санкт-Петербурга договорились о передаче Исаакиевского собора в безвозмездное пользование церкви на 49 лет с условием сохранения музейных функций здания.