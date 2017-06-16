Автор эротических романов назвала замшелой работу директора Исаакия

Писательница Ирада Вовненко, 15 дней исполнявшая обязанности директора государственного музея-памятника «Исаакиевский собор», прокомментировала уход с поста. Ее слова передает «Интерфакс» в пятницу, 16 июня.

«Я решила уволиться и невероятно счастлива по этому поводу. Это исключительно мое решение, никем другим не продиктованное. Мне неинтересна эта замшелая деятельность, где нет никакого развития, где нет возможности для молодежи идти вперед, а есть лишь прикрытие музейной деятельностью», — рассказала Вовненко.

Материалы по теме «Нельзя все яйца в одну корзину класть» Известные петербуржцы о передаче Исаакиевского собора РПЦ

Она заявила, что планирует продолжать писательскую деятельность: «Это доставит мне гораздо большее удовлетворение, чем работа в госучреждении».

15 июня сообщалось, что директором Исаакия назначен 64-летний искусствовед Юрий Мудров.

Вовненко назначили на пост исполняющей обязанности главы музея 31 мая. 2 июня СМИ сообщили, что губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко потребовал срочно сменить писательницу на мужчину на должности директора музея. Вовненко тогда заявила, что пишет заявление об уходе, но затем опровергла свои слова.

Ирада Вовненко — писатель, автор детских книг, а также нескольких эротических романов. Ранее работала заместителем директора Исаакия по связям с общественностью.