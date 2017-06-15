Культура
 

Директором музея «Исаакиевский собор» назначили Мудрова

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Исаакиевский собор
Исаакиевский собор

Директором государственного музея-памятника «Исаакиевский собор» назначен Юрий Мудров. Это решение принял Комитет по культуре Санкт-Петербурга, сообщает в четверг, 15 июня «Интерфакс».

64-летний Мудров известен как искусствовед, автор множества статей, куратор различных выставок. Занимал руководящие должности в государственных музеях-заповедниках «Павловск», «Ораниенбаум», а также в Санкт-Петербургском фонде культуры, Государственном музее истории религии и других учреждениях.

31 мая исполняющей обязанности директора ГУМ «Исаакиевский собор» была назначена Ирада Вовненко, ранее работавшая в музее заместителем директора по связям с общественностью. В СМИ и соцсетях началось обсуждение литературных сочинений Вовченко. Через два дня она отказалась от должности.

В мае директор музея Николай Буров, занимавший этот пост девять лет, объявил о своем уходе. Он выразил несогласие с планами передачи собора в ведение Русской православной церкви.

В январе власти Санкт-Петербурга договорились о передаче Исаакиевского собора в безвозмездное пользование церкви на 49 лет с условием сохранения музейных функций здания. Это решение возмутило многих горожан, что вылилось в серию митингов и попытки организовать референдум. 17 мая петербургское заксобрание сняло данный вопрос с повестки дня, а девять дней спустя суд прекратил производство по иску сторонников референдума о бездействии парламентариев.

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