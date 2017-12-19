В Киеве воспитают духовных воинов

Школа экзорцизма откроется в Киеве, ее создатели обещают научить изгонять бесов и справляться с силами тьмы. Объявление о наборе учеников появилось на странице заведения в Facebook.

«Наша миссия — поднять духовных воинов, научить справляться с силами тьмы в нашей стране, в наших домах, в нашей жизни», — говорится в сообщении.

Как рассказала в интервью украинским «Вестям» менеджер школы, главным критерием при отборе учеников будет их финансовая состоятельность. Однако, если обучение не даст результатов, деньги обратно не вернут. Стоимость курса составляет 11,5 тысячи гривен (около 24 тысяч рублей).

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Новое заведение в интернете представляет некий Александр Клебан, который называет себя Священником Экзорцистом. В школе сообщают, что «наставник» имеет более 10 лет практики в этой сфере.

В декабре полиция Санкт-Петербурга задержала мужчину, который разбил палкой стекла Исаакиевского собора. Перебравшись через ограду, он бил витражи и пытался вскрыть дверь собора, а при виде охранников стал кричать, что за дверью находятся бесы. Из отделения мужчина был доставлен в психиатрическую больницу.

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