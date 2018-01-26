Мать изгоняла зло из сына раскаленной духовкой и попала под суд

В Нидерландах 39-летней женщине предъявили обвинение в жестком обращении с детьми из-за попытки изгнать из сына злого духа. Об этом сообщает BBC News.

Женщина, стремясь «очистить» своего девятилетнего ребенка, провела своеобразный обряд экзорцизма, засунув его руки в раскаленную духовку. Мать также вставляла сыну в уши вату, что в итоге ухудшило его слух. Мальчика забрали у нее в 2016 году.

Адвокат женщины настаивает, что она не может быть признана виновной, поскольку считала свои действия полезными для ребенка. «Жестокое обращение означает, что вы нарочно причиняете кому-то боль, а в данном случае это не так», — сказал он.

Как отмечается,женщина имеет голландско-марокканское происхождение. Согласно исследованию нидерландской организации по охране психического здоровья GGZ, от 60 до 80 процентов мусульман в стране считают, что любые проблемы с психикой у людей вызваны демонами, пишет BBC News. В то же время данный случай считается первым подобным на территории Нидерландов. Предварительные слушания по делу будут проходить в городе Рурмонд.

Ранее в январе жительнице Австралии предъявили обвинения в убийстве двух своих детей и издевательствах над еще одной дочерью. Первоначально полиция считала, что дочь и сын женщины покончили с собой. В ходе расследования было установлено, что мать лишила их жизни намеренно, чтобы получить страховые выплаты.

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