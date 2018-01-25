Австралийка убила своих детей и решила на этом нажиться

Жительнице Австралии Мари Крабтри (Maree Crabtree) предъявили обвинения в убийстве двух своих детей и издевательствах над еще одной дочерью. Об этом сообщает издание The Australian в среду, 24 января.

Ранее полиция считала самоубийствами смерти 18-летней дочери и 26-летнего сына Крабтри. Однако в ходе длительного расследования было установлено, что мать лишила их жизни намеренно, чтобы получить страховые выплаты. За смерть дочери злоумышленница получила около 600 тысяч долларов, за сына она рассчитывала получить еще чуть более 300 тысяч.

Сын Мари скончался от передозировки болеутоляющих лекарств летом 2017-го. Стражи порядка нашли предсмертную записку. Полиция предполагает, что мать могла сама написать ее.

В 2011-м женщина дала дочери смертельную дозу медикаментов и уехала с остальными членами семьи в круиз. Девушку мертвой обнаружили в доме друзья.

Издание сообщает, что оба ребенка женщины, предположительно, страдали от физических и психических заболеваний.

Помимо двух убийств, Крабтри обвиняют в жестоком обращении со второй дочерью. Кроме этого, ее подозревают в мошенничестве и вооруженном ограблении, совершенном в марте 2015 года. Подробностей этих преступлений следователи не сообщают, пока суд не проверит все факты по делу подсудимой.

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