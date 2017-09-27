В Бельгии обезумевшая мать зажарила двухлетнюю дочь на гриле

В бельгийском городе Земст 27-летняя женщина с африканскими корнями была задержана полицией в момент поджаривания собственной двухлетней дочери на гриле. Об этом сообщает HLN.

Стражей порядка вызвали соседи, которые увидели клубы дыма, валившие из гаража. Патрульные вскрыли ворота и обнаружили обугленное на три четверти тело ребенка и ее мать. «Мы должны были сгореть вместе, чтобы встретиться на небесах», — заявила она полицейским.

По данным следователей, которые ведут дело, женщина находилась в тяжелейшей депрессии после развода. Сейчас она взята под стражу и находится под наблюдением психиатров.

12 сентября сообщалось, что в американском штате Мичиган 19-летний Эндрю Уилсон застрелил собственную мать после того, как она не разрешила ему оставить дома щенка. Молодой человек принес найденную на улице собаку в дом, однако мать заявила, что ему следует отнести животное к отцу, который проживает отдельно от них. Ночью Уилсон взял винтовку и застрелил спящую 51-летнюю мать.