Американец застрелил спящую мать из-за отказа оставить дома щенка

В американском штате Мичиган 19-летний Эндрю Уилсон застрелил собственную мать после того, как она не разрешила ему оставить дома щенка. Об этом сообщает The Lansing State Journal.

Молодой человек принес найденную на улице собаку в дом, однако мать заявила, что ему следует отнести животное к отцу, который проживает отдельно от них. Ночью Уилсон взял винтовку и застрелил спящую 51-летнюю мать.

Полицейским он сообщил, что обнаружил ее труп, когда вернулся домой. Стражи порядка выяснили, что Уилсон им соврал и установили, что убийцей является именно он.

В ходе расследования Уилсон признал свою вину. Предварительное слушание по делу состоится 28 сентября.