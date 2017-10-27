Загнавший хозяина в ловушку кот-сатана переполошил интернет

Видео: РоскошьТвиттера / Twitter

В сети обратили внимание на кота по кличке Пух, который загнал своего хозяина на кухню и всеми силами пытался поранить его. Ролик был опубликован в Twitter-аккаунте «#РоскошьТвиттера».

На видео молодой человек прячется от дико верещащего Пуха на кухне и время от времени пытается пробраться в другую часть квартиры. Несмотря на его старания и просьбы успокоиться, раздраженный кот не дает хозяину прохода и раз за разом заставляет его ретироваться. «Ты больной идиот, ты больной», — кричит он на питомца в конце ролика, заявляя, что в его доме поселился сатана.

Пользователи сети посочувствовали незадачливому хозяину и поинтересовались его здоровьем, отметив, что ему стоило провести обряд экзорцизма. «Пришлось с мамой спать, в комнате одному страшно было», — признался один из них.

Остальные зрители разделились на два лагеря: одни призывали молодого человека взять кастрюлю потяжелее и разобраться с «сумасшедшим котом», другие встали на сторону животного и заявили, что, скорее всего, хозяин сам виноват в неуравновешенном состоянии своего питомца.