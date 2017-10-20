В сети позавидовали качающемуся с помощью кота спортсмену

В сети обратили внимание на американского спорт-блогера и модель Тревиса Делориера (Travis DesLaurier), который качает мышцы с помощью рыжего кота по кличке Джейкоб. Ролик был опубликован в Twitter-аккаунте INSIDER.

На видео Делориер под энергичную музыку танцует с Джейкобом, берет кота на руки и, используя животное как гантели, выполняет физические упражнения. Помимо этого он ухаживает за питомцем — подпиливает ему когти, занимается йогой и непрестанно признается в любви к животному.

В комментариях под роликом зрители признались, что завидуют блогеру и хотят себе точно такого же кота, как Джейкоб. «Мой кот никогда не позволяет себя так обнимать», — пожаловался один из них.

«Рыжие коты рулят», — пояснил ему другой. Комментаторы также добавили, что занятия с Джейкобом — одна из самых милых вещей, что они видели в своей жизни.