Плачущий блогер заснял «смерть маленького мяу-мяу» и удивился его воскрешению

Американский блогер, известный под псевдонимом juju, перепутал живого кота с мертвым. Ролик был опубликован в Instagram-аккаунте 9GAG.

На видео, которое менее чем за сутки набрало более 3,9 миллиона просмотров, juju плачет из-за лежащего на краю тротуара кота. «Они убили мелкого мяу-мяу прямо тут. Поднимайся, маленький мяу-мяу», — слезно просит молодой человек и направляет на животное объектив камеры.

Взволнованный пристальным вниманием человека кот поднимает морду, чем вызывает удивление блогера. «Вот черт, мяу-мяу, я думал ты сдох. Мой косяк», — восклицает juju и начинает оправдываться перед котом.

В комментариях под роликом пользователи социальной сети посмеялись на незадачливым блогером и принялись жалеть кота. «Бедный маленький мяу-мяу», — запричитали они.