Кот с ярко выраженными большими пальцами напугал пользователей сети

Пользователь Reddit под ником Bigfoot22 показал необычного кота, который живет у его брата. Животное имеет ярко выраженные большие пальцы, что, по мнению посетителей сайта, появились неспроста.

Некоторые считают, что большие пальцы оформились у кота в результате постоянного пользования смартфоном. Пользователи шутят, что четвероногий слишком часто печатает сообщения.

Другие отметили, что лапы кота и пугают, и восхищают одновременно. «Если бы этот кот пожал мне руку, я бы испытал смешанные эмоции. Страх и восторг по большей части», — отметил AskAboutMyDumbSite.

Кое-кто отметил, что оттопыренный в сторону палец у кота — не причуда, а анатомическое отклонение. Пользователь Duq1337 предположил, что у животного полидактилия, при которой люди, собаки или кошки имеют большее количество пальцев на руках или ногах, чем положено.

В начале сентября в центре внимания пользователей сети оказался кот, на спине которого обнаружили еще одного кота, сидящего спиной. Животное прозвали «двойным котом».