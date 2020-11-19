Мужчина рассказал об одержимой демонами девушке, полтергейсте и SMS на латыни

Житель Ирландии утверждает, что его бывшая девушка одержима демоном, способна вызывать полтергейст и порой разговаривает на латыни, которой не знает. Его слова подтвердили местный священник и целительница, пишет издание Daily Mail.

48-летний Шейн Гиббонс (Shane Gibbons) и его возлюбленная расстались в августе 2019 года после трех лет совместной жизни. После этого женщина позвонила в полицию и заявила, что бывший партнер напал на нее, положил на кровать и долго тряс. В результате у нее остались синяки на бедрах, запястьях, лице и шее, сообщает The Irish Times.

Гиббонс объяснил полицейским, что таким образом пытался изгнать демона, который в нее вселился. Позднее он рассказывал, что женщина была одержима еще до их знакомства, и ее состояние постепенно ухудшалось. По его словам, периодически она впадала в транс, говорила на латыни, царапала и била себя. При этом в доме мигал свет и падали вещи.

«Я думаю, что у нее были проблемы с психическим здоровьем, но их причиной была одержимость демонами», — утверждает Гиббонс. Когда припадки стали случаться чаще, пара обратилась за помощью к священнику Донаху О’Миру (Donagh O'Meara), который служил в местном католическом соборе. Позднее Гиббонс и его возлюбленная посещали целительницу Джейн Доннелли (Jane Donnelly) и экзорциста из Дублина, а также ездили в США для лечения в специальной клинике.

Гиббонс несколько раз пытался изгнать демона самостоятельно. Первоначально женщина не возражала: в суде было продемонстрировано ее текстовое сообщение, в котором она благодарила партнера за экзорцизм. Один из сеансов изгнания был снят на видео. «Там что-то присутствует, когда смотришь это видео, — признался видевший его полицейский во время судебного заседания. — Это очень, очень странно. Видно, как она сама себя царапает. Я бы не стал верить во все эти вещи, но это очень странный случай».

Суд рассмотрел обвинения в адрес Гиббонса в октябре 2020 года. Во время перекрестного допроса женщина отрицала, что одержима демонами, и заявила, что экзорцизм, упомянутый в ее сообщении, в действительности им не был. При этом она не смогла объяснить происхождение царапин и синяков на ее фотографиях, сделанных в 2016 году. Судья счел ее показания противоречивыми и неполными, отказался признавать вину Гиббонса и рекомендовал провести дополнительную проверку версии, связанной с экзорцизмом и одержимостью.

«Полтергейст и все остальное происходили у меня на глазах, — рассказал Гиббонс Daily Mail. — У нее оставались ужасные синяки. И когда меня не было рядом, ситуация ухудшалась». По его словам, после расставания женщина продолжала слать ему SMS на латыни, пока он не заблокировал ее номер.

Священник Донах О’Мира, к которому обращалась пара, сказал Daily Mail, что Гиббонс не врет, но отказался подтвердить, что женщина была одержима демоном. Целительница Джейн Доннелли рассказала Daily Mail, что живо помнит встречу с Гиббонсом и одержимой женщиной. «Она была в полном оцепенении, ее трясло, и ему приходилось держать ее», — сообщила она.

В 2018 году сообщалось, что видный ирландский экзорцист Пэт Коллинз объявил о стремительном росте демонической активности. Он призвал Ватикан увеличить число специалистов, которые занимаются изгнанием дьявола.