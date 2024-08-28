SpaceX второй раз перенесла запуск миссии Polaris Dawn

Компания SpaceX второй раз перенесла запуск миссии Polaris Dawn

Компания SpaceX второй раз перенесла запуск миссии туристической миссии Polaris Dawn. Об этом сообщает ТАСС.

Пуск ракеты Falcon 9 с пилотируемым кораблем Crew Dragon был запланирован на сегодня, 28 августа, но из-за неблагоприятных погодных условий состоится не ранее 30 августа.

Ранее компания из-за утечки жидкого гелия перенесла запуск Polaris Dawn с 27 на 28 августа.

19 августа экипаж Polaris Dawn — миллиардер Джаред Айзекман, пилот подполковник Военно-воздушных сил США в отставке Скотт Потит и инженеры Сара Джиллис и Анна Менон — прибыл на космодром во Флориде для проведения предпусковой подготовки.

В рамках миссии Polaris Dawn, которая продлится пять дней, корабль Crew Dragon будет выведен на околоземную орбиту высотой 1400 километров. Связь корабля с Землей будет осуществляться посредством спутников Starlink.