Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
19:40, 28 августа 2024Наука и техника

SpaceX второй раз перенесла запуск миссии Polaris Dawn

Компания SpaceX второй раз перенесла запуск миссии Polaris Dawn

Фото: Joe Skipper / Reuters

Компания SpaceX второй раз перенесла запуск миссии туристической миссии Polaris Dawn. Об этом сообщает ТАСС.

Пуск ракеты Falcon 9 с пилотируемым кораблем Crew Dragon был запланирован на сегодня, 28 августа, но из-за неблагоприятных погодных условий состоится не ранее 30 августа.

Ранее компания из-за утечки жидкого гелия перенесла запуск Polaris Dawn с 27 на 28 августа.

Материалы по теме:
Лунная гонка, взрывы ракет Илона Маска и спутники Северной Кореи. Как 2023 год изменил мировую космонавтику?
Лунная гонка, взрывы ракет Илона Маска и спутники Северной Кореи.Как 2023 год изменил мировую космонавтику?
27 декабря 2023
Сильнейшие державы планеты всерьез взялись за освоение космоса. Кто победит в новой космической гонке?
Сильнейшие державы планеты всерьез взялись за освоение космоса.Кто победит в новой космической гонке?
1 февраля 2024

19 августа экипаж Polaris Dawn — миллиардер Джаред Айзекман, пилот подполковник Военно-воздушных сил США в отставке Скотт Потит и инженеры Сара Джиллис и Анна Менон — прибыл на космодром во Флориде для проведения предпусковой подготовки.

В рамках миссии Polaris Dawn, которая продлится пять дней, корабль Crew Dragon будет выведен на околоземную орбиту высотой 1400 километров. Связь корабля с Землей будет осуществляться посредством спутников Starlink.

Что думаешь? Оцени!
      Иван Потапов
      Обсудить
      Последние новости

      Павла Дурова освободили из-под стражи и доставили в суд. Что ждет главу Telegram?

      Психолог рассказал о признаках перегруженности учебой у детей

      20-летняя дочь Чарли Шина и Дениз Ричардс показала лицо после пластики

      Безопасность беспилотных поездов по сравнению с традиционными оценили

      В Болгарии арестовали разыскиваемого Интерполом россиянина

      Российские военные перерезали ВСУ европейский маршрут на покровском направлении

      SpaceX второй раз перенесла запуск миссии Polaris Dawn

      Венгрия раскритиковала призывы главы евродипломатии бить по России дальнобойным оружием

      Тысячи семей участников СВО из одного региона России получили помощь

      Московский суд арестовал двух наемников из Колумбии за участие в конфликте против России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше