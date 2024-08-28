SpaceX второй раз перенесла запуск миссии Polaris Dawn

Компания SpaceX второй раз перенесла запуск миссии туристической миссии Polaris Dawn. Об этом сообщает ТАСС.
Пуск ракеты Falcon 9 с пилотируемым кораблем Crew Dragon был запланирован на сегодня, 28 августа, но из-за неблагоприятных погодных условий состоится не ранее 30 августа.
Ранее компания из-за утечки жидкого гелия перенесла запуск Polaris Dawn с 27 на 28 августа.
19 августа экипаж Polaris Dawn — миллиардер Джаред Айзекман, пилот подполковник Военно-воздушных сил США в отставке Скотт Потит и инженеры Сара Джиллис и Анна Менон — прибыл на космодром во Флориде для проведения предпусковой подготовки.
В рамках миссии Polaris Dawn, которая продлится пять дней, корабль Crew Dragon будет выведен на околоземную орбиту высотой 1400 километров. Связь корабля с Землей будет осуществляться посредством спутников Starlink.