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07:39, 27 августа 2024Наука и техника

SpaceX сообщила о переносе запуска миссии Polaris Dawn

SpaceX перенесла запуск миссии Polaris Dawn на 28 августа из-за утечки гелия

Фото: Joe Skipper / Reuters

Американская компания SpaceX перенесла запуск коммерческой миссии Polaris Dawn. Об этом сообщается на сайте компании.

Такое решение принято из-за обнаружения утечки гелия. Команды внимательно изучают ее. Отмечается, что следующий запуск возможен не ранее среды, 28 августа.

Изначально старт ракеты Falcon 9 с кораблем Crew Dragon с четырьмя туристами на его борту был запланирован на раннее утро вторника, 27 августа.

В рамках миссии Polaris Dawn, которая продлится пять дней, корабль Crew Dragon будет выведен на околоземную орбиту высотой 1400 километров. Связь корабля с Землей будет осуществляться посредством спутников Starlink. 19 августа экипаж Polaris Dawn прибыл на космодром во Флориде для проведения предпусковой подготовки.

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      Марина Совина
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