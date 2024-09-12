SpaceX: туристы миссии Polaris Dawn успешно вышли в открытый космос

Туристы миссии Polaris Dawn открыли люк корабля Crew Dragon и успешно начали выход в открытый космос. Прямую трансляцию на YouTube ведет компания SpaceX.

Открытие люков состоялось в 13:12 по московскому времени. Перед этим экипаж проверил герметичность скафандров, поскольку Crew Dragon не имеет переходного отсека перед люком, открывающимся в космос.

В настоящее время Crew Dragon находится на высоте 700 километров над поверхностью Земли.

11 сентября находящийся на низкой околоземной орбите корабль Crew Dragon миссии Polaris Dawn достиг рекордной высоты — 1400,7 километра над Землей. Для сравнения, высота орбиты Международной космической станции составляет около 400 километров.

10 сентября SpaceX запустила ракету Falcon 9 с пилотируемым кораблем Crew Dragon, на борту которого находится экипаж туристической миссии Polaris Dawn — миллиардер Джаред Айзекман, пилот Скотт Потит, подполковник Военно-воздушных сил США в отставке, и инженеры Сара Джиллис и Анна Менон.