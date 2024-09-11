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13:33, 11 сентября 2024Наука и техника

Корабль Crew Dragon миссии Polaris Dawn достиг рекордной орбиты

SpaceX: корабль Crew Dragon миссии Polaris Dawn достиг высоты 1400,7 километра

Фото: Joe Raedle / Getty Images

Находящийся на низкой околоземной орбите корабль Crew Dragon миссии Polaris Dawn достиг рекордной высоты. Об этом со ссылкой на SpaceX сообщает ТАСС.

По данным компании, апогей орбиты корабля составил 1400,7 километра. Н его борту находятся четыре туриста — миллиардер Джаред Айзекман, пилот Скотт Потит, подполковник Военно-воздушных сил США в отставке, и инженеры Сара Джиллис и Анна Менон.

Для сравнения, высота орбиты Международной космической станции составляет около 400 километров.

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Ранее издание SpaceNews напомнило, что 12 сентября будет открыт люк корабля Crew Dragon, что приведет к его разгерметизации. После этого двое из четырех космических туристов — Айзекман и Джиллис, — одетые в разработанные компанией SpaceX новые скафандры, поочередно на 15-20 минут покинут корабль.

10 сентября SpaceX запустила ракету Falcon 9 с пилотируемым кораблем Crew Dragon, на борту которого находится экипаж туристической миссии Polaris Dawn.

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      Иван Потапов
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